شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج عبد اللطيف زكى عن عمر ناهز 76 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن باسم عبد اللطيف زكى، ابن المخرج عبد اللطيف زكى، وفاة والده، وذلك عبر صفحته على "فيس بوك" إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا الغالى المخرج عبد اللطيف زكي فى ذمة الله". وتقام صلاة الجنازة غدا السبت، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.



وفاة عبد اللطيف زكي

عبد اللطيف زكي من مواليد عام 1946، حصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1968، بدأ حياته الفنية مساعد مخرج لعدد من المخرجين منذ تخرجه، منهم (كمال الشيخ، محمود ذو الفقار، وأشرف فهمى، وعلى عبد الخالق)، وأخرج أيضا أفلاما تليفزيونية منها (الأستاذ منجد)، ومن أفلامه (شقاوة بنات شبرا، حنحب ونقب، سر اللعبة).