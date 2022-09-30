"رزقت حبه" سالي عبد السلام تتكشف عن حبيبها والنجمات تعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الإعلامية سالي عبد السلام متابعيها وجمهورها، صورة رفقة أحد الأشخاص يدعى "مؤمن"وطلبت الدعاء لهما بأن يجمع الله بينهما، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت سالي عبد السلام: "حبيتك وبحبك على طول، وهتعرفوا هو مين؟، وبيشتغل ايه؟، وكله قريب بإذن الله، بس طالبه منكم دعوات كتير قوي، بارك يارب، وبارك علينا، واجمع بيننا في خير، سكينة ومودة ورحمة وطول العمر، يارب، رزقت حبه، إن بعد الصبر جبر، انت رزقي يا مؤمن اللهم بارك".

وأضاف عدد من الفنانات تعليقاتهن لتهنئة "سالي"، حيث علقت الفنانة ريم البارودي: "اللهم بارك، اللهم آمين، ألف مليون مبروك يا عروسة، ربنا يفرح قلبك ويسعدك"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي: "مبروك يا حبيبتي، ربنا يتمم على خير"، كما علقت الفنانة روجينا: "مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدكم".

يذكر أن الإعلامية سالي عبد السلام شاركت كضيف شرف في سيت كوم "راجل وست ستات" الجزء التاسع عام 2015.