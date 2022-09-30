رانيا يوسف تنشر صورا جديدة ولقاء الخميسي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، إذ ارتدت فستانا صيفيا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة رانيا يوسف على إطلالتها: "السجادة الحمراء لمنصة شاهد"، وأضافت الفنانة لقاء الخميسي تعليقا: "قمر"، وعلقت الفنانة كارولين عزمي برمز "قلوب حمراء"، وعلق أحد المتابعين: "أحلى ملاك".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.