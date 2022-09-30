"ضمن أكثر 100 امرأة إثارة".. أبرز المعلومات عن مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تحتفل اليوم، 30 سبتمبر، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي بعيد ميلادها الـ58.

نستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة العالمية:

-ولدت في 30 سبتمبر 1964، وكانت الطفلة الوحيد لأبويها.

- بدأت العمل كعارضة أزياء في أوائل فترة التسعينات.

- رشحت لجائزة "سيزار" لأفضل ممثل مساعد عن دورها في فيلم " The Apartment" 1996.

- درست القانون لفترة وجيزة قبل أن تختار العمل في الأزياء.

- تزوجت من المصور كلاوديو باسو عام 1990، وانفصلا بعدها بأربع سنوات 1994.

- حصدت إشادة النقاد بعد تصويرها فيلم "malena" .

- تزوجت من فانسن كاسيل عام 2004، وأنجبا، ديفا وليوني قبل أن ينفصلا عام 2013.

- عام 2012، أصبحت الوجه الإعلاني لـ Dolce & Gabbana

- "يوم خاص" هو فيلمها المفضل، وصوفيا لورين وكلوديا كاردينالي ممثليتها المفضلتان.

- جاءت في المركز 21 في تصنيف المجلة الأمريكية " Men's Health" لأكثر مائة امرأة إثارة في كل العصور.