"لابساه ليه؟" أروى جودة تتعرض للانتقادات من الجمهور في أحدث ظهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة أروى جمهورها ومتابعيها جودة أحدث إطلالاتها، من أحد المناسبات في إيطاليا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة أروى جودة على إطلالتها: "كن سعيد ومتألق"، ولاقت ردود أفعال متنوعة من المتابعين والفنانين، أبدت الفنانة بشرى إعجابها وعلقت، برمز "قلوب حمراء"، وأضافت دارين حداد تعليقا: "قمر".

وعلق أحد المتابعين: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ، و أضاف آخر: " لابساه ليه، طالما بتغطي إيدك بحاجة مش بتحبيها، ليه تجبري نفسك عليها؟، هو في إيه".

يذكر أن أروى جودة شاركت في رمضان 2022 بمسلسل "بابلو"، من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد وسوسن بدر ومصطفى فهمي ونجلاء بدر ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق وصلاح عبدالله.