"أنا فين؟" أحمد فهمي يعلن انتهاء تصوير فيلم "مستر إكس" وهنا الزاهد تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان أحمد فهمي انتهاء تصوير أحدث أفلامه "مستر إكس"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونشر أحمد فهمي صورا رفقة أبطال العمل و المنتج أحمد السبكي، وعلق: "الحمد لله فركش، تصوير فيلم مستر إكس، شكرا لكل فرد اشتغل وبذل مجهود في العمل، وإن شاء الله الفيلم يعجبكم، إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام عام خالد السبكي، تأليف أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب".

وعلقت الفنانة هنا الزاهد زوجة أحمد فهمي: "أنا فين؟"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "مبروك"، وعلق آخر: "بالنجاح".

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، أمير شاهين، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وآخرين، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.