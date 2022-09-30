"خدي قلبي" رنا رئيس تنشر صورا جديدة والفنانات تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة رنا رئيس جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، ارتددت بدلة سوداء، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة رنا رئيس إعجاب عدد من الفنانين، حيث علقت الفنانة اللبنانية نور برمز "قلوب حمراء"، وأضاف الفنانة مي كساب تعليقا: "قمره حبيبتي"، وعلق أحد المتابعين: "خدي قلبي".

ومن ناحية أخرى تشارك رنا رئيس في فيلم "فارس"، بطولة النجوم: حسين فهمي، أحمد زاهر، إيمان العاصي، أحمد صفوت، وملك أحمد زاهر وغيرهم، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.