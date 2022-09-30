شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أبو عوف لتليفزيون الخليج 365: خالى شعره ابيض لما شاف شبح شيكوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت دكتورة ميرفت أبو عوف ذكريات معيشتها برفقة عائلتها في منزلهم الذى اصطدموا فيه بشبح شيكوريل، وذلك أثناء حلولها ضيفة على تليفزيون الخليج 365 في حوار مع الزميل ذكى مكاوى، أكدت فيه أنها كانت صغيرة جداً للدرجة التي لم تكن تدرك وقتها أمور غريبة في المنزل.

وأضافت : "مها وعزت شافوا الشبح فعلاً، وفى حكايات كتير محتاجة كتب تتحكي فيها، يعني شيكوريل في الأساس مات مقتول، وبعدها روحه ظهرت لخالى اللى لما شافه شعره ابيض حرفياً وهو لسه ما جابش الـ 30 من عمره، وبعدها عزت ومها شافوه، وجبنا شيوخ تقرا قرآن في البيت لحد ما بطل يظهر".

ثم استكملت : "بيتنا اصبح من اهم 100 بيت على مستوي العالم، بسبب روح شيكوريل، واختارته مجلة على مستوى العقارات كواحد من أهم 100 بسبب الحكايات اللى عليه".

ميرفت أبو عوف تخصصت في قانون الإعلام وتشريعات صناعة السينما، فهى مستشار مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بمصر وعضو بهيئة التدريب بالبرنامج الرئاسي الثقافي لإعداد القادة ولتدريب القادة الأفارقة بالأكاديمية الوطنية للتدريب NTA وعضو في المجلس القومي للمرأة، وهي عضو بنقابة الصحفيين الأجانب، وهي أيضا المستشار الإعلامي والمدير التنفيذي لمؤسسة أولادنا لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، وحصلت على لقب سفيرة للفنون والثقافة من المركز المصري للسلام العالمي وحقوق الإنسان.