شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الديباني تفتتح مهرجان "هى الفنون she arts" بالجامعة الأمريكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل حفل افتتاح الموسم الثاني من مهرجان هي الفنون she arts، على مسرح مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، وذلك بحضور رئيسة المهرجان نيڤين الجبالي التي أكدت خلال كلمتها بحفل الافتتاح على أهمية المهرجان، حيث إنه من أوائل المهرجانات الفنية في مصر التي ترتكز بشخص أساسي على فنون المرأة، وتقدمت بالشكر لكل القائمين على المهرجان وكذلك كل الداعمين له.

وافتتح الحفل أوركسترا "هي الفنون" التي تتكون من عازفات مصريات محترفات وشكلت خصيصاً للحدث، وتحت قيادة المايسترو الألمانية ماجدلينا كلين، وبمشاركة الألمانية ماجدة مكوسا بعزف الكمان.











وتلا ذلك المطربة العالمية الميزو سوبرانو فرح الديباني والتي قدمت باقة متنوعة من الأغاني وذلك بمصاحبة أوركسترا "هي الفنون"، وفرح الديباني هي ميزو سوبرانو مصرية عالمية، لفتت أنظار العالم مؤخرا بإحياء حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئاسة للمرة الثانية خلال خطاب النصر، وتعد أول مغنية مصرية والأولى في العالم العربي تنضم إلى أوبرا باريس، وحازت عدة جوائز موسيقية عالمية، من بينها أفضل مغنية أوبرا شابة في أوبرا باريس، كما منحتها السفارة الفرنسية وسام الفنون والآداب، وكرمها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.

ويشهد المهرجان هذا العام توليفة منوعة من العروض الفنية، من بينها عرض راقص استثنائي للراقصة إيمي سلطان، وعرض غنائي جماعي لفرقة بهججة، وحفل غنائي للمطربة الإماراتية ألماس، وعرض مسرحية "ضلع مؤنث سالم"، بجانب عرض غنائي للثنائي حافظ وبستان وحفل المطربة مي كمال وعرض موسيقي لعازفة الهارب منال محيي الدين، إضافة إلى عرض إيقاعي مميز لفرقة طبلة الست، في حين يوضع مسك الختام بعرض أوركسترا النور والأمل.

كما تشهد النسخة الثانية من المهرجان النسائي مشاركات دولية مميزة للسويسرية جاسمين الباش والإيطالية سيمونا سيفريني والفرنسية تولديا، بجانب إيروكو تريو من البرازيل، وأمارا كوارتيت من البرتغال، إضافة لضم الفعاليات الفنية عروض أفلام من سلسلة "لأنها أبدعت" وستاند أب كوميدي مع كوميدي الست وعرض رقص من فرقة كنعان للفلكلور الفلسطينة، وورشة إيقاع مع صابرين الحسامي، إضافة للمعرض الفوتوغرافي "هي دائما ملهمة".