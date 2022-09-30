شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "الفيل الأزرق" في معرض الرياض الدولى للكتاب.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام ندوة لأبطال فيلم "الفيل الأزرق" ضمن فعاليات معرض الرياض الدولى للكتاب لعام 2022، غداً السبت، على مسرح تونس الخضراء بأرض المعارض فى تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية

يشارك فى الندوة نجوم فيلم "الفيل الأزرق" الذى أنتج منه جزئين الأول عام 2014، وحقق إيرادات كبيرة وقتها فى السينما، ثم أنتج منه جزء ثان من الفيلم ليدخل قائمة الأفلام التى تجاوزت إيراداتها 100 مليون جنيه، ويحضر الندوة التى تحمل عنوان "من الورق إلى الشاشة"، كل من كريم عبدالعزيز، هند صبرى، نيللى كريم، المخرج مروان حامد، والمؤلف أحمد مراد ويدير الندوة الأستاذ سامى جميل.

واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة فى الإيرادات، حيث حقق رقما قياسيا لأول مرة فى السينما بـ 104 ملايين جنيه منذ طرحه بدور العرض فى مصر ومختلف الدول العربية.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.