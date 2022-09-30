شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: يحيى الفخراني أقرب صديق لي وسعدت بنجاح هذه الدورة من القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت صابرين أن النجم يحيي الفخراني هو من اختارها لتقديم الجوائز خلال الحفل، وقالت أردت أن أقدم كل شخص بحب حقيقي وهذا كان واضحاً للناس خاصة تقديمي لجائزة دلال عبد العزيز وسمير غانم ، وتابعت ردود الأفعال بعد الحفل وبعضها ضايقني ولكن الفقرة كانت حقيقية والدكتور يحيي الفخراني هو أكثر صديق لي في الوسط الفني، وسعدت جدا ان الدورة التجريبية للمهرجان نجحت بهذا الشكل وكل الناس كانت تريد الحصول على جوائز وهذا أكبر دليل على نجاحنا.
مسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.