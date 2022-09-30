شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: يحيى الفخراني أقرب صديق لي وسعدت بنجاح هذه الدورة من القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة صابرين عن مهرجان القاهرة للدراما خلال لقائها بتلفزيون الخليج 365 مع الزميل ورئيس قسم الفن علي الكشوطي : أنا في اللجنة العليا للمهرجان، وعندما عرض علي دكتور أشرف زكي أن أكون بلجنة التحكيم وافقت على الفور والسبب أنني لم أشارك في دراما رمضان هذا العام، وهذا جعلني أشاهد كل المسلسلات، وخلال اللجنة شاهدت معها المسلسلات ولكن بوجهة نظر مختلفة وزوايا أخرى وهذا ساعدني .

وأكدت صابرين أن النجم يحيي الفخراني هو من اختارها لتقديم الجوائز خلال الحفل، وقالت أردت أن أقدم كل شخص بحب حقيقي وهذا كان واضحاً للناس خاصة تقديمي لجائزة دلال عبد العزيز وسمير غانم ، وتابعت ردود الأفعال بعد الحفل وبعضها ضايقني ولكن الفقرة كانت حقيقية والدكتور يحيي الفخراني هو أكثر صديق لي في الوسط الفني، وسعدت جدا ان الدورة التجريبية للمهرجان نجحت بهذا الشكل وكل الناس كانت تريد الحصول على جوائز وهذا أكبر دليل على نجاحنا.

وتشارك الفنانة صابرين في مسلسل أعمل إيه الذي يذاع على مدار 45 حلقة يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة DMC، فيما يعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا، بينما يأتي عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، ويعاد عرضها الساعة 8 صباحا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرضها عبر منصة Watch It الإلكترونية.

مسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.