شكرا لقرائتكم خبر عن ميلا كونيس تروج لأحدث أفلامها فى باريس بعد إعلانها عن مرض زوجها النادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة ميلا كونيس على الترويج لأحدث مشاريعها السينمائية من خلال حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد Luckiest Girl Alive، الذى أقيم على مسرح باريس الشهير، واختارت التميز من خلال إطلالة مميزة عبر طاقم باللون الأسود تميزت به الممثلة ذات الـ39 عاما.



ميلا كونيس

وتلعب ميلا كونيس دور البطولة بأحداث الفيلم، التى ساهمت فى إنتاجه أيضاً، ويستند العمل إلى رواية تم طرحها عام 2015 وتحمل نفس الاسم من تأليف Jessica Knoll.

ويأتى ظهورها الأخير بعدما تحدثت ميلا كونيس عن كيفية تعاملها مع أزمة زوجها آشتون كوتشر الصحية فى الشهر الماضى، وذلك بعدما تعرض الممثل الشهير بطل What Happens In Vegas البالغ من العمر 44 عاماً إلى وعكة صحية، شخصها الأطباء بأنها حالة نادرة قبل عامين، وذلك بعدما أثرالمرض على عدد من الحواس منها السمع والبصر بجانب ذلك كان يعانى من عدم التوازن، وأثر ذلك على أوعيته الدموية وتسببت فى حدوث تورم.

كانت الممثلة ميلا ذكية فى التعامل مع ذعر الفنان آشتون بسبب وعكته الصحية، وشاركت ميلا مع ET البرنامج التليفزيوني موجهة كلامها لزوجها لا يوجد وقت للجلوس و التحدث، أنت قوة تذهب وتتعامل مع أي مشكلة صحية تأتي في طريقك، ولكن لديك أطفال ولا يزال لديك عائلة وعليك أن تعيش الحياة .