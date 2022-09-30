شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى ولطيفة يحييان حفلاً غنائياً في معرض الرياض للكتاب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم التونسى صابر الرباعى والنجمة التونسية لطيفة، مساء اليوم السبت، حفلاً غنائياً في السعودية ضمن حفلات معرض الرياض الدولى للكتاب، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم لجمهورهم، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح النجم صابر الرباعي أحدث أغانيه على يوتيوب التي تحمل اسم "الشياكة"، من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضرى، وتقول الأغنية: الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفة، واحده دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بداية وأنت ظاهر مالبداية عالموضة أنت ولا ساحر ولا أنت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك".

كما طرح الرباعى، أغنية تحمل اسم "سلملى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى.

وكان صابر الرباعي قد أحيا حفلا غنائيا في باريس منذ أيام، حيث كشف عن فيديو وصوله للمطار من خلال حسابه على انستجرام، وعلق عليه: "وصلنا عاصمة الحب والجمال باريس لإحياء حفل بقاعة العروض الموسيقية..الشهيرة Les Folies Bergère