فن ومشاهير

درة تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة درة زروق جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، حيث ارتدت فستانا أزرق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة درة على إطلالتها: "الزهرة الزرقاء، بعد كل شئ ننجح دائما في الشفاء، جروحنا تجف وتتصلب مثل الزهرة الزرقاء"، وأضافت الفنانة ليلى أحمد زاهر تعليقا برمز "قلوب حمراء"، وعلق أحد المتابعين: "يا جماله يا جماله".

درة ، شاركت مؤخرا في بطولة فيلم الرعب "جدران"، مع الفنان أحمد بدير، و نقولا معوض، وفراس سعيد، وهند عبد الحليم، وحنان سليمان، و قصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، ومن إخراج محمد بركة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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