غدا.. انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "دوبامين" على "cbc"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تبدأ شبكة قنوات cbc ، غدا السبت، عرض أولى حلقات مسلسل "دوبامين" للفنانة ريم مصطفى، ومن المقرر أن يُعرض العمل يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شبكة قناة cbc العامة.

كما يُعرض المسلسل عبر قناة cbc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء، فيما يتم عرض حلقات مجمعة للعمل يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وتجسد ريم مصطفى بالمسلسل شخصية (ضحى) مدربة يوجا ضمن أحداث مليئة بالاثارة والتشويق.

تدور قصة "دوبامين" في إطار اجتماعي رومانسي مثير ستحب مشاهدة قصته منذ الحلقة الأولى، حيث تدور الأحداث حول أحداث حقيقية، ويتناول المشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم "السوشيال ميديا"، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية.

وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، عن قصة من تأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي.