"كانت تطلعلي الأوضة".. ماذا قالت زينة عن الفنانة عبلة كامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة زينة، عن مساعدة النجمة الكبيرة عبلة كامل لها في بداياتها التمثيلية بمسلسل"عفاريت السيالة" الذي عُرض عام 2004.

وقالت زينة، ببرنامج "أسرار النجوم": "لا أنسى أبدًا مساعدة الأستاذة الكبيرة العظيمة عبلة كامل لي.. الحاجة عبلة وقفت جانبي كتير، ولما كنت بعيط، كانت تطلعلي الأوضة وتقولي مالك يا حبيبتي، وأقعد أحكيلها وتحل لي مشاكلي، وكانت بتعملي كل حاجة وتساعدني، وكنت صغيرة وقتها في مسلسل (عفاريت السيالة)، ولما حد كان بيضايقني كانت تجيبلي حقي وكنت دايماً بقعد عندها في الأوضة ومكنتش بسيبها".

مسلسل "عفاريت السيالة" عُرض عام 2004، وبطولة عبلة كامل وصفية العمري وحسن حسني وخيرية أحمد وأسامة عباس، وأحمد الفيشاوي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج إسماعيل عبدالحافظ.

يذكر أن، زينة عُرض لها مؤخرا مسلسل "الليلة واللي فيها" المكون من 6 حلقات، وهو بطولة محمد شاهين، مطرب الراب أبي يوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدداً آخر من الفنانين الشباب، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

على جانب آخر، تنتظر"زينة" طرح فيلمها السينمائي الجديد "التاريخ السري لكوثر" بدور العرض، والعمل بطولة ليلى علوي، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.