كيف ردت زينة على تشبيهها بالنجمة العالمية صوفيا لورين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة زينة، عن سبب تشبيهها بالنجمة العالمية صوفيا لورين.

وقالت زينة، ببرنامج"أسرار النجوم"، إنه مع مرور الوقت حدث تغير في شخصيتها، ففي الماضي كان بإمكانها أن تتحامل على نفسها حال تعرضها لأذى من أي شخص سواء بكلمة أو فعل وكانت تتجاهل الأمور، على عكس الوقت الحالي فتشعر بحزن شديد وضيق.

وتابعت: "كنت الأول بستحمل الناس شوية، ولو أي حد عمل حاجة مش كويسة، كنت بطنشها وأعديها، لكن دلوقتي بتبقى كبيرة عندي، و (لا) أسهل عندي من (أه)، واتعودت أقول (لا) من صغري، ومن غير ما أفكر".

وعن تشبيهها بـ صوفيا لورين، أضافت: "كنت بتبسط جدا لما بسمع الكلام ده، وصحابي في المدرسة أو الجامعة كانوا دايما بيشبهوني بـ(بينيلوبي كروز)، ولكن صوفيا لورين مكنتش عمري خدت بالي ولا شفت ده، وتقريبا اللي قال كدة الله يرحمه الأستاذ يوسف شاهين عشان عضم الوش، ولكن هي أحلى مني بكتير".

يذكر أن، زينة عُرض لها مؤخرا مسلسل "الليلة واللي فيها" المكون من 6 حلقات، وهو بطولة محمد شاهين، مطرب الراب أبي يوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدداً آخر من الفنانين الشباب، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

على جانب آخر، تنتظر"زينة" طرح فيلمها السينمائي الجديد "التاريخ السري لكوثر" بدور العرض، والعمل بطولة ليلى علوي، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.