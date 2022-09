شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أفلام جيمس بوند الـ25 على منصة أمازون ابتداء من 5 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تكون خدمة البث المباشر من أمازون الموطن الجديد لجميع أجزاء أفلام جيمس بوند الـ 25 فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأقاليم الرئيسية الأخرى، بدءًا من 5 أكتوبر، حيث تعرض جميع أجزاء فيلم العميل 007 ابتداء من "dr no " و" From Russia With Love " إلى "Skyfall" و"No Time to Die " على Prime Video.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة "Variety"، كجزء من الاحتفال بالذكرى الستين لسلسلة الأفلام الشهيرة، تخطط شركة البث أيضًا لإصدار الفيلم الوثائقي "The Sound of 007" في 5 أكتوبر القادم وفي نفس اليوم،"The Sound of 007: Live From the Royal Albert Hall" ، وهو عرض حصري تسجيل الحفل الخيري الحي التي ستعرض على Prime Video.

أخرج مات وايتكروس"The Sound of 007" ، الذي يسحب الستار عن الملكية الدائمة والعديد من الممثلين، من شون كونري إلى دانيال كريج، الذي صور الجاسوس الخارق اللطيف على الشاشة.



دانيال كريج في دور جيمس بوند

ووفقًا لأمازون، فإن أفلام بوند الـ 25 ستكون متاحة فقط لفترة محدودة، على الرغم من أنها لم تحدد الفترة الزمنية وباستثناء فيلم "No Time To Die" ، فإن أول 24 فيلماً من أفلام Bond هي التي ستعرض لفترة محدودة في أسواق تشمل ألمانيا وأفريقيا وجنوب الصحراء والبرازيل.

كان انتقال Bond إلى Prime Video متوقعًا منذ أن أنفقت Amazon في عام 2021 ما قيمته 8.5 مليون دولار للاستحواذ على MGM ، الاستوديو البالغ من العمر 97 عامًا والذي كان موطنًا لامتياز Bond منذ إنشائه.

لكن وجود مالكين جدد لا يعني أن مغامرات 007 القادمة ستتخطى دور العرض وتهبط مباشرة على البث المباشر، وأقساط السندات هي تعهدات مالية ضخمة، وعادة ما يكلف إنتاجها 250 مليون دولار وما لا يقل عن 100 مليون دولار للترويج، بدون اللعب على الشاشة الكبيرة، يكون جني الأرباح أكثر صعوبة، حيث حصل فيلم"No Time to Die" ، أحدث دخول لـBond ، والذي يمثل أيضًا نزهة دانيل كريج الخامسة والأخيرة في هذا الدور، على 770 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، وهو أمر مثير للإعجاب نظرًا للقيود المتعلقة بالوباء، بشكل جماعي حقق الامتياز أكثر من 7 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.