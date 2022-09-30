شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز وهيو جاكمان يعلنان عن موعد طرح فيلم "Deadpool 3".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر ريان رينولدز، إعلانًا عن فيلم " Deadpool 3" الذى طال انتظاره، حيث دخل عالم Marvel Cinematic مع أحد أكثر الأبطال الخارقين شهرة على الإطلاق، وسينضم الفيلم إلى عالم مارفل السينمائي بجزئه الثالث مع ضيف مميز هو "هيو جاكمان"، وقد ترك شخصيته المميزة بعد صدور فيلم (لوجان) في عام 2017، وسيتم إطلاق الفيلم المرتقب في 6 سبتمبر عام 2024.



ريان رينولدز وهيو جاكمان

يقول رينولدز فى الفيديو حسب ما نشر موقع variety: "مرحبًا بالجميع، نحن حزينون للغاية لفقدان D23، لكننا نعمل بجد على فيلم " Deadpool "التالي لفترة طويلة الآن.. فكان عليّ أن أبحث في روحي حقًا من الواضح أن ظهوره الأول في MCU يحتاج إلى الشعور بالخصوصية.. نحن بحاجة إلى أن نبقى صادقين مع الشخصية، وأن نجد عمقًا جديدًا، وتحفيزًا، لذلك يحتاج فيلم "Deadpool" إلى التميز.. لقد كان تحديًا لا يُصدق أجبرني على التعمق في أعماقي".

ثم سأل رايان رينولدز، هيو جاكمان، "مرحبًا، هيو، هل تريد لعب ولفيرين مرة أخرى؟"، ليرد جاكمان: "نعم ، بالتأكيد، ريان".

تدور أحداث هذا الفيلم Deadpool 3 حول احد الجنود السابقين في القوات الخاصة وتحوله الى شخصيه خارقه بعد ان كان قد تعرض لمرض السرطان ومن ثم تم ومن ثم عرضت عليه احدى المنظمات التابعة للشخصيات الخارقة عمليه الشفاء الا انه خلال عمليه التعافي يحدث أخطاء ويتم تشويه جسد البطن، بحيث تبدا احداث القصة.