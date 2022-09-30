شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تتذكر والدها بصورة قديمة والدعاء له بالرحمة والمغفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة إيمى سمير غانم، الدعاء لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، حيث شاركت صورة له عبر حسابها على "إنستجرام"، تعبر من خلالها عن افتقادها له وحبها له.

وعلقت إيمى سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام، "ربنا يرحمك ويغفرلك".



سمير غانم

وسبق وكشفت النجمة ايمى سمير غانم، عن صورة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، خلال شهر رمضان الماضى، حيث ظهر الراحلان فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهما وسط أضواء وزينة الشهر المعظم.

ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على انستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.

كما وسبق وشاركت أيضا، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمهم ويغفرلهم".