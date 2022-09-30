شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يعود لتصوير مشاهد فيلمه Mission: Impossible 8 فى لندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضى النجم العالمى توم كروز، الفترة الماضية، فى المملكة المتحدة أثناء تصوير مشاهد فيلمه المنتظر Mission: Impossible 8، ثم توقف التصوير ليعود مرة أخرى لاستكمال مشاهده، حيث بدا توم كروز فى حالة معنوية كبيرة بعد أن طار إلى لندن بطائرة هليكوبتر ليواصل التصوير في المملكة المتحدة.

شوهد الممثل العالمى، الذي حصل على رخصة طيار منذ عام 1994 ويمتلك عدة طائرات، بكابينة قيادة المروحية عندما هبط في لندن Edmiston Helipad في باترسي جنبًا إلى جنب مع الطيار.

وظهر توم، بإطلاله غير رسمية مرتديًا تيشرت وبنطلون جينز كحلي غامق، بينما كان يحمل حقيبة ظهر سوداء في يده، ثم سار بثقة عبر مهبط طائرات الهليكوبتر، حيث استقبل أحد المسؤولين بمصافحة دافئة، وشوهد النجم وهو يشق طريقه إلى سيارته المنتظرة وهو يلوح بسعادة للجماهير التي تجمعت في مكان قريب.

وعلي جانب اخر حقق فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick إيرادات وصلت إلى مليار و 676 ومليونا 811 ألف دولار بدورالعرض المختلفة حول العالم، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، وذلك منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 711 مليونًا و 946 ألف دولار بدورالعرض الأمريكية، و 964 مليونًا و 865 ألف دولار في دورالعرض المختلفة حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

وفى سياق متصل فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

فيلم المهمة المستحيلة فى جزئه السابع عانى كثيرا بسبب فيروس كورونا وتوقف أكثر من مرة، لكن استأنف كروز تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في لندن مايو الماضي 2021