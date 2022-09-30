شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلاً غنائياً فى الأردن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الهضبة عمرو دياب، حفلاً غنائياً فى الأردن، مساء اليوم الجمعة، يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته إضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وكان الهضبة عمرو دياب قد طرح أغنيته الجديدة "من 6 لـ 9" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

"تيجى أخدك نخرج برة.. نقعد من 6 لـ 9

أنا ‏عايز ‏أقولك كلمة.. من زمان وأنا ليكي بسعى

فرصة يلا نولع شمعة النور يطفي.. وأوشوشك ‏وأفاجئك بكلام تتخطفي

يا نعمة وهدية في حضني تعالي اتحدفي.. آه

في فيلم شبه حكايتنا.. وغنوة كلامها حالتنا

واللى عندى أنا هقوله.. واحدة واحدة فى سكتنا

فرصة يلا نولع شمعة النور يطفي.. وأوشوشك ‏وأفاجئك بكلام تتخطفى

يأتى ذلك بعدما طرح مؤخرا الهضبة عمرو دياب أغنية "باريس" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيرى شكرى، تصوير فوتوغرافى كريم نور.