شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة "أم الدنيا" تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر Watch It بعد عرض أول حلقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج محمود رشاد بتصدر سلسلة "أم الدنيا" للفنانة سوسن بدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch It، بعد عرض أول حلقتين منها أمس الخميس، وكتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "من 3 سنين بالضبط.. اتقال لى ما حدش مهتم بنوعية الأفلام دى فى مصر، الإجابه استغرقت 3 سنين لكنها حصلت، وأتمني إن أم الدنيا تكون بداية صناعة النوعيه دي من الأفلام".

وتابع: "أنا ممتن جداً كمان إن الناس المهتمة اهتمام شديد لحد دلوقتي بالأفلام أعمارهم ما بين 12 إلى 18 سنة، يجوز نكون سبب فى تخلص جيل جديد من عقد الاستعمار والنظرة الدونية لهويتنا وأنفسنا، الجمعة يوم لطيف جداً لمشاهدة أول حلقتين يلا، شكرا سوسن بدر وواتش ات".



محمود رشاد

ويتحدث الفيلم عن عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكيف صنع الأجداد إرثًا ضخمًا من الآثار المصرية القديمة والمعابد، وتقوم الفنانة سوسن بدر بحكي قصة الفيلم بالتعليق الصوتي "فويس أوفر" ثم يتحدث كل ملك عن الحضارة المصرية العريقة.

وكانت الفنانة سوسن بدر، زارات عددًا من المعالم السياحية بمحافظة الأقصر في مقدمتها معبدا الأقصر والكرنك من أجل تصوير الفيلم، كما تم تصويره في عدة محافظات أخرى بجانب الأقصر مثل سوهاج، قنا، وأسوان، متضمنا عددا من المعالم الأثرية في كل محافظة منهم.