شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يعلن أسماء أعضاء لجنة المشاهدة لدورته الـ7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الناقد باسم صادق وهو ناقد مسرحي، تخرج في كلية آداب القاهرة قسم اللغة العربية 1996، ثم المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد 2002، وهو حاليا مساعد رئيس تحرير، ونائب رئيس قسم المسرح بالأهرام، نائب رئيس تحرير مجلة فنون، وعضو لجنة المشروعات الفنية لعروض البيت الفني للمسرح.. عضو لجنة قراءة النصوص بهيئة قصور الثقافة، ومن مؤلفاته: مسرحية والله زمان، مسرحية الأيادي الساحرة ، خالد جلال الملهم ، لطفى لبيب الكوميديان المغرد ، وكتاب المخرج عصام السيد.

من أعضاء لجنة المشاهدة أيضا أد./ رانيا فتح الله وهى ممثلة وأستاذ التمثيل والإخراج بقسم المسرح كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وقامت بالإشراف ومناقشة العديد من الرسائل العلمية درجة الماجستير والدكتوراه ، ومشرف عام على مشاريع التخرج بالقسم تخصص تمثيل وإخراج، شاركت فى العديد من لجان التحكيم فى المهرجانات المسرحية ، وشاركت كمدربة تمثيل فى ورشة التمثيل الأولى لنقابة المهن التمثيلية نوفمبر 2018 حتى يناير 2019.

وشاركت فى العديد من الأعمال المسرحية .

يشارك أيضا في لجنة المشاهدة أ.د./ محمد زعيمة وهو أستاذ الدراما والنقد المسرحى بالمعهد العالى للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالقاهرة، و المعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت- سابقاً، وعضو مؤسس لجريدة مسرحنا المصرية ، ورئيس قسم النقد المسرحي بها،وله العديد من المؤلفات ومنها " عناصر الاضحاك فى مسرح بديع خيري" ، " الحكاية الشعبية فى مسرح الطفل " ،" مسرح الطفل في الكويت " ، " المشهد المسرحي العربي ومابعد الحداثة والتجريب " ، " العازف على أوتار الكوميديا - سامي مغاوري، " توفيق عبد الحميد الباحث عن الدهشة، اما فى الإخراج له العديد من الأعمال منها غناوى الخطاوى، ليلة العمر ، مغامرة رأس المملوك جاب،وغيرها من الأعمال .

جدير بالذكر أن دورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 25 -30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.