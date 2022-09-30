شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان يدعم زوجته قبل عرض مسرحية "أنستونا": بالتوفيق يا حبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإعلامى رامى رضوان على دعم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم قبل عرض مسرحيتها الجديدة التى تأتى بعنوان "أنستونا"، وذلك من خلال حسابه بموقع "فيس بوك".

حيث نشر البوستر الرسمي للمسرحية والتي تظهر فيها دنيا سمير غانم مرتدية فستانا باللون الأبيض برفقة الفنان بيومي فؤاد الذي يشاركها بطولة العرض المسرحي، معلقًا عليها: "مسرحية أنستونا، بإذن الله تنطلق من يوم 20 أكتوبر، بالتوفيق والنجاح والتميز يا رب لكل فريق العمل، مبروك وبالتوفيق حبيبتي".



رامي رضوان

تعرض مسرحية أنستونا لدنيا سمير غانم يوم 20 أكتوبر، على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.

ويحضر المخرج خالد جلال 5 استعراضات كاملة فى العرض المسرحى، ويكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى.

وفى سياق آخر يعرض حالياً لدنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالى" ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.