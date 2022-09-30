شكرا لقرائتكم خبر عن يارب صبرنا على فراقهما.. دنيا سمير غانم تتذكر والديها الراحلين بصورة ودعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت دنيا على الصورة بالدعاء لهما: "اللهم إنك تعلم قدر احتياجى واشتياقى لهم، يارب ارحمهم برحمتك واسعدهم وصبرنا على فراقهم وارزقنى بركة دعاهم ورضاهم عنى".



تغريدة دنيا سمير غانم على انستجرام

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها بالدعاء لهما، حيث قالت "يا مالك الملك يا واسع العطاء أنت اللطيف ذو الرحمة اللهم ارحم موتانا ومتعهم فى رياض جنتك فهم أغلى ما فقدنا يا أرحم الراحمين سمير غانم - دلال عبد العزيز".

وعلى جانب آخر شاركت النجمة دنيا سمير غانم صورًا لها من كواليس بروفات مسرحيتها الجديدة التى تتعاون فيها مع المخرج خالد جلال، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "مع أستاذ خالد جلال عاشق المسرح".



صورة قديمة لسمير غانم و دلال عبد العزيز

وتعد مسرحية "آنستونا" تجربة دنيا سمير غانم الأولى فى المسرح، وهى من إخراج خالد جلال، وأجرت أسرة العرض المسرحى البروفات الأولى قبل أيام وشارك بها كل من دنيا سمير غانم، بيومى فؤاد، سامى مغاورى، ومجموعة من تلامذة خالد جلال.

وكان حرص المخرج خالد جلال على تواجد جميع أبطال العرض المسرحى "أنستونا"، لاسيما أن العرض يحتاج التفاف الجميع حتى يخرج بشكل مبهر للجمهور فى أولى تجارب دنيا المسرحية، كما يحضر خالد جلال 5 استعراضات كاملة فى العرض المسرحى، ويكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى.