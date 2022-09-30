شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "مستر إكس" يحتفلون بانتهاء التصوير والعرض فى عيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أحمد فهمى وأبطال فيلمه الجديد "مستر إكس" من تصوير آخر مشاهد العمل مساء أمس الخميس، حيث احتفل أبطال العمل بالانتهاء من التصوير بتقطيع التورتة، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت شهر ونصف تم التصوير فيها ما بين القاهرة والغردقة وقبرص فى أوروبا، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى عيد الفطر العام المقبل.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى في السينما فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.



ابطال مستر اكس يحتفلون بانتهاء تصوير الفيلم



ابطال فيلم مستر اكس بعد الانتهاء من التصوير