بعد تجاربه في أغاني المسلسلات.. هيثم نبيل يقدم تتر "دوبامين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى المطرب والملحن هيثم نبيل من تسجيل ٣ أغاني خاصة بمسلسل "دوبامين"، والذي يعرض بداية من السبت المقبل على شاشة قناة "cbc"، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف محمد جلال وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقي، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، أحمد بلال، إسراء رخا، وحليم بركات.

ويغني هيثم نبيل أغنية تتر المسلسل وهي "حكاوي الحب" من ألحانه وكلمات سارة سعيد، كما يغني أغنيتين داخل أحداث المسلسل هما "قلبك سكت" من ألحانه وكلمات كريم سامي، وأغنية "يا صدمة قلبي" من ألحانه وكلمات سارة سعيد، وتغنيها المطربة الصاعدة سلمى مصطفى، وجميع أغاني المسلسل من توزيع هيثم نبيل.

ويعد هيثم نبيل من أكثر الفنانين الذين شاركوا في صناعة أغاني المسلسلات، إذ قدم العديد من الأغاني داخل المسلسلات والتترات خلال السنوات الأخيرة، والتي لاقت نجاح ورواج كبير، ويعد أبرزها أغاني وتترات مسلسلات "لؤلؤ"، "البرنس"، "نسل الأغراب"، "ولد الغلابة"، "دايما عامر"، وغيرها من الأعمال الدرامية.