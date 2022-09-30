زهرة إبراهيم أحسن ممثلة عن "القمر لو غاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الممثلة الشابة زهرة إبراهيم عن سعادتها بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية القمر لو غاب، التي شاركت في الدورة الـ55 من المهرجان الفني والمسرحي لبطولة الجمهورية للشركات.

وأشارت إلى أن المسرحية حققت نجاحا كبيرا وحصلت على إشادات واسعة، كما أنها فازت بـ ١٣ جائزة وشهادة تميز، مؤكدة أن المنافسة لم تكن سهلة؛ إذ شارك بالمهرجان ١٨ عرضا مسرحيا.

العرض من تأليف وإخراج حسين عشماوي، بطولة الفنانين: زهرة إبراهيم، محمد أمين، كباكا، محمود بيومي، حسام التوني، هدير أسامة، حسين مراد وآخرين.

فعاليات هذه الدورة أقيمت في مدينة بورسعيد على مسرح جامعة قناة السويس.