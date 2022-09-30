جمال عبدالحميد: شادي شامل ممثل ضعيف وتجسيده عبدالحليم حافظ بسبب الشبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج الكبير جمال عبدالحميد، ردًا على سؤال ما هو سبب فشل مسلسل "العندليب.. حكاية شعب"، والذي يروي سيرة النجم عبدالحليم حافظ، إن الممثل الذي لعب الدور لم يكن على القدر المطلوب من إجادة التمثيل.

وتابع جمال في برنامج "نص الكلام" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة النهار: "السبب الاختيار، الولد اللي عمل دور عبدالحليم حافظ (شادي شامل) اختيار خطأ، اختيار شكل، كانوا عاملين لفة في كل المنطقة العربية نختار حد يعمل دور عبدالحليم وكنت مقترحه للأسف لأنه شبه عبدالحليم بس هو كممثل مش اد الدور، ممثل ضعيف وغلبان جدا كنت بحاول أكبره".

وعاد جمال ليعلق على صيغة السؤال، متسائلًا هل العندليب فشل، ليجيب بالنفي، وأن في رأيه العمل لم يفشل وأن الجمهور أحبه.

جدير بالذكر أن مسلسل العندليب، شارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن، بينهم عبلة كامل، كمال أبو رية، شوقي شامخ، هيدي كرم، محمد الشقنقيري، لقاء الخميسي.