"لولا أنا مكانش بقى منتج".. ماذا قالت نادية الجندي عن محمد مختار؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة نادية الجندي عن دورها في حياة زوجها السابق المنتج محمد مختار، وذلك أثناء ظهورها في برنامج "حبر سري" المعروض عبر شاشة "القاهرة والناس".

وقالت: "إحنا كنا بنكمل بعض، يعني هو كمنتج أنا أخدته هذا الوسط، هو كان راجل دبلوماسي، لولا أنا مكانش بقى منتج، حب التمثيل من خلالي، كمنتج دخل المجال حبا فيا، كنا لسه متجوزين، شاف قد إيه أنا بتعب كمنتجة، أنا انتجت 3 أفلام، كنت بمثل وبنتج في نفس الوقت، فهو قالي لأ، أنا هنتج، عشان تركزي في التمثيل".

وتابعت: "وقفت جنبه، أول مرة ينتج، إديته خبرتي ومجهودي، وهو اختار الباطنية ووقفت معاه فيها، واخترت له العناصر اللي تعمل العمل، وهو ذكي جدا، وكان قدمنا حلو مع بعض، نجحنا مع بعض، هو منتج صرف كويس قوي على العمل، وقدم كل العناصر المتميزة للعمل، وأنا وقفت بمجهودي وتاريخي واسمي، فكملنا بعض، عملنا أعمال كتير مع بعض، كلها كانت ناجحة جدا".

يذكر أن الفنانة نادية الجندي كُرمت في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، وقالت: "أفلامي كتصوير وكحياة وكمعاناة دي كانت عملية صعبة أوي، أفلامي كانت صعبة جدا، كلها أكشن، فيها عنف وسياسية وكانت بترهقني جدا، ومشاعر ودراما قوية، وتحضير وقلق، والحفاظ على المستوى، حكاية صعبة جدا، قلق ليل ونهار".

وتابعت: "بالنسبة لمسلسل سكر زيادة، حسيت إني أنا عايزة أعمل حاجة مختلفة، خصوصا إني عملت كوميدي في خمسة باب، وبونو بونو، لكن ده كان كوميديا اجتماعية كل حلقة فيها رسالة، حسيت أنه مختلف، معايا مدام نبيلة ومدام سميحة، وصادق الصباح المنتج مبخلش على العمل بأي حاجة".

وأضافت: "مهرجان القاهرة للدراما، خطوة جميلة جدا، هتدي فرصة للتنافس على أعمال جيدة وهادفة، وهتثري الدراما والحالة الفنية في مصر، خطوة إيجابية جدا، كان لازم يكون فيه مهرجان للدراما، وفيه تنظيم كبير قوي".