أمير شاهين عن"مستر إكس": "كل الناس تعبت أوي في الفيلم ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان أمير شاهين، عن انتهاء تصوير فيلم "مستر إكس" الذي يشارك في بطولته.

ونشر أمير، صورا من كواليس آخر يوم تصوير، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الحمد لله فركش فيلم (مستر إكس) شكرا كل الكرو الرائع وزمايلي وأصحابي وعلى رأسهم الحاج أحمد السبكي والجدع صاحب صاحبه أحمد فهمي والمخرج الجميل صديقي أحمد عبد الوهاب وكل الجامدين اللي اشتغلوا في الفيلم".

وأضاف: "كل الناس تعبت أوي في الفيلم ده، وده ألذ كرو اشتغلت معاه وأوس أوس وأنور دول المكسب الجديد ليا حبايبي، شكرا ليكم كلكم وعقبال ما نشوف الفيلم على الشاشة".

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، أمير شاهين، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وآخرين، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.