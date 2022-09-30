شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعمال جمعت هند صبرى وماجد الكدوانى فى 11 عاما قبل "فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتستقبل دور العرض المصرية فيلم "فضل ونعمة" للنجمين ماجد الكدوانى وهند صبرى، حيث تنطلق أولى حفلاته فى دور العرض يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر، والذى من المتوقع أن يحقق إيرادات لما يتمتع به من طابع كوميدى يهواه الجمهور المصرى.

فيلم "فضل ونعمة" ليس العمل الأول الذى يجمع النجمين ماجد الكدوانى وهند صبرى، فقد جمعهما خلال 11 منذ عام 2011 ثلاثة أعمال فنية، حيث قدما فيلماً سينمائياً، وقصص كرتون دينية خلال هذه الفترة ليستكملان مشوارهم الفنى بفيلم "فضل ونعمة".

كان العمل الأول الذى جمع بين النجمين ماجد الكدوانى وهند صبرى عام 2011 من خلال فيلم "أسماء" إخراج وتأليف عمرو سلامة، والفيلم يتناول قصة سيدة تدعى أسماء تعانى من مرض نقص المناعة "الإيدز" وتقرر عدم الاستسلام له، فتخوض حرب عنيفة ضده سواء بالسعي لعلاج نفسها أو بث الأمل فى قلوب كل المصابين بالمرض اللعين.

أما العملين الآخرين فكانت من خلال القصص الدينية الخاصة بالأطفال، ففي عام 2013، قدما الثنائى "قصص النساء في القرآن"، بجوار عدد كبير من النجوم منهم، يحيى الفخرانى، ليلى طاهر، ريهام عبد الغفور، سوسنر بدر، نهال عنبر, روجينا، وغيرهم، أما في عام 2015، قدما الثنائى " قصص الآيات في القرآن" مع أغلب فريق عمل العمل الذى يسبقه.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في اطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.