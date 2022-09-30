شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج روب زومبي يصر على تصوير The Munsters بالأبيض والأسود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى روب زومبي لموقع Variety عن إصراره الشديد لتصوير فيلم The Munsters عام 2022 بالأبيض والأسود وذلك لأنه لا يزال مخلص للنسخة الأصلية من الوحوش في المسرحية الهزلية الأصليه والتي طرحت في الستينيات .

وشدد روب علي أن الفيلم لا يشبه أعماله السابقة حتي أنه لا يشبه المسرحية الأصلية لـ munsters ، وقال أن الفيلم من أكثر أعماله جرأة حتي الآن ، وأضاف أن الفيلم يمكن للأطفال مشاهدته .

طرحت شركة Universal Pictures Home أمس علي المنصات الرقمية المختلفة فيلم The Munsters ، الفيلم من بطولة شيري مون زومبي ، زوجة الزومبي الرائد البارز ، ويشاركهم العمل كل من جيف دانيال فيليبس و دانييل روبورك .

تدورأحداث الفيلم حول مصاصة الدماء مون والتي تقع في حب مطرب الروك الموسيقي هيرمان مونستر والذي أعيد احيائه من جديد ، كشف المخرج روب عن خيبة الأمل التي تعرض لها لرفض الشركة المنتجة أصدار الفيلم بالأبيض و الأسود ، هذا ما دفع روب الي التفكير في ابتكار جديد يليق بالنسخة الجديدة من الفيلم .

ظهر الفيلم في شكل جمالي مشبع من الألوان الجمالية للشخصيات ، ولكنة استخدم اللون الأبيض و الأسود في الأعلان الأول الرسمي للفيلم ، واستكمل حديثه إن الفيلم متاح الآن علي منصة نتفليكس .