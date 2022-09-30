شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محسن رزق يكشف تفاصيل مسرحيته الجديدة " سيدتي الجميلة جداً " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج المسرحي محسن رزق تفاصيل مسرحيته الجديدة "سيدتي الجميلة جدا" التي من المقرر عرضها علي المسرح القومي والذي يديره الفنان إيهاب فهمي قريبا ، من بطولة أحمد وفيق، وداليا البحيري ، وفريد النقراشي ، وعزت زين ، ولفيف من فناني المسرح القومي ، وديكور حمدي عطية ، ملابس مروة عودة ، استعراضات مصطفي حجاج ، إضاءة عز حلمي ، أشعار عادل سلامة ، ألحان محمود طلعت ، جرافيك جون بهاء .

وقال المخرج محسن رزق لـ اليوم السابع : مسرحية " سيدتي الجميلة جدا " كانت حلمي منذ زمن ، وأعمل علي هذا المشروع منذ أيام الجامعة ، وهو عن رواية بكماليون لجورچ برنارد شو ، وهي بعيدة كل البعد عما كتبه بهجت قمر وأخرجه حسن عبد السلام ، فمسرحية فؤاد المهندس كانت تدور أحداثها في عصر الخديوي وكانت مليئة بتفاصيل خاصة بتلك الحقبة ولكن أحداث سيدتي الجميلة جدا تدور بلندن والبطلة بائعة ورد .

وأضاف رزق : قمت بدعم الشخصيات المكتوبة بتاريخ كامل لها لنكتشف من خلال الأحداث ماسبب عقدة البروفيسور من الحب ، كذلك باقي الشخصيات لها أبعاد مختلفة وحتي شخصية ليزا سنراها ببعد مختلف تماما ، هذا بالإضافة لمناقشة بعض المشاكل الإجتماعية ومنها صراع الطبقات .

وأكد رزق أنه لا يخشي من المقارنة بين مسرحيته ومسرحية العظيم فؤاد المهندس ، فهو يعشقه وطالما تمني أن يخرج له نصاً مسرحياً ولكن الحقيقة أن لا يوجد وجه مقارنه بين المسرحيتين ، وعن إعادة عروض الريبورتوار يري أن الإعادة إفادة بالتأكيد ولكن لا ننكر أن بها عيوب فهناك العديد من الأعمال تكون قيمة ومحفورة في ذهن الجماهير فهل في إعادتها سنحافظ علي قيمتها وتأثيرها لدي الجمهور ؟.

وعن رسالته من العرض قال أن هناك رسالتين إحداهما للمسرح المسرحي والثانيه للعرض الأولي أننا نستطيع أن نقدم عروض ميوزيكال ولدينا العديد من الإمكانيات نستطيع من خلالها تقديم عروض عالمية ، والرسالة الأخري أن لو لديك حلم حقيقي ليس مستحيلاً أن تحققه حتي لو كانت الإمكانيات محدودة ، ومن خلال كل شخصية في العرض المسرحي أقدم رسالة معينة .