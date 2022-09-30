بشرى تنشر صورا والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة بشرى جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فُستانا أبيض، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة الفنانة بشرى إعجاب متابعيها وجمهورها، حيث علق أحدهم: "رائعة"، وأضاف آخر: "جذابة".

يذكر أن بشرى طرحت مؤخرًا، أغنية "الليل"، عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

أغنية "الليل" من كلمات هيثم سليم، ألحان وتوزيع إسلام صبري، ميكس محمد الفولي.

وانتهت الفنانة بشرى، مؤخرًا، من تسجيل ألبومها الغنائي "حتة تالتة"، وسيتم طرح الأغاني تباعًا على فترات متفاوتة على موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية، وتتعاون خلاله مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين.

ومن ناحية أخرى تشارك بشرى في العرض الاستعراضي الغنائي "كازينو بديعة".