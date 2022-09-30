شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة جاستن بيبر ترد على شائعات ارتباطها به أثناء مواعدته سيلينا جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت عارضة الأزياء و زوجة الفنان جاستن بيبر هايلي بيبر حول الشائعات التي لا تنتهي حول علاقتهما وكونها سرقته من المغنية سيلينا جوميز خلال احدى مقابلاتها، وقالت "عندما بدأت أنا وهو نخرج معا لم يكن هو على علاقة بأي احد...وانا لست من هذه الشخصيات لقد تمت تربيتي جيدا".

وأضافت " أنا اعلم أن علاقة جاستن وسيلينا كانت محببه من قبل الكثيرين ولكن هم رأوا انفصالهم هو الأفضل لهم و تم إغلاق أمرعلاقتهم، ولكن لا انكر أن هناك تاريخ طويل جمعهم معا وأنا احترم ذلك".

وتحدثت حول أن الشائعات لم تنتهي أبدأ وحتى الآن عندما يتم رؤيتها معه أو تكون في حدث بث مباشر يتم نعتها من قبل بعض الحاضرين بأنها سرقته من سيلينا ولكن قد وصلت إلى نقطة التجاهل مع هذه الأشياء واعتادت عليها.

وكان جاستن بيبر قد تزوج بعارضة الأزياء هايلي سرا بعد شهرين من خطوبتها في جزرالباهما في 7 من يوليو 2018 وأعلنوا للعامة في شهر سبتمبر 2018و قال أحد المقربين من الثنائي لموقع People أنهم أخذوا تلك الخطوة دون أن يستمعوا لأي منهم في ذلك الوقت ، وبحلول عام 2019 وفي 30 من سبتمبر احتفل الزوجان بحفل اكبر أمام العائلة والأصدقاء بزواجهما وتبادل الخواتم والوعود.

وفي وقت لاحق من سبتمبر الجاري نشر جاستن بيبر صورة تجمعه بزوجته هايلي محتفلا بذكرى زواجهم الرابعة معلقا "ذكرى سنوية سعيدة لأعز اصدقائي وزوجتي هايلي شكرا لكِ لجعلي أفضل بكل الطرق".