بعد تهديدها على الهواء.. العراقية منى سامي: “أنا امراة بالف رجل لا أخاف ولا أهزم، ولا أنسحب”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 05:43 صباحاً - نشرت الاعلامية العراقية منى سامي لحظة انسحاب القيادي في التيار الصدري سعدون الساعدي من برنامجها الذي تقدمه على قناة الرابعة.

وبعد سجال بينها وبين الضيف قام الاخير بمغادرة الاستديو حيث سمع صوته بشكل غير مفهوم غير ان الاعلامية العراقية قالت “بتهدد دكتور سعدون؟ اذا هذا تهديد على الجو يسجل للدكتور سعدون الساعدي”.

وغردت منى السامي عبر حسابها على تويتر تعليقا على الفيديو: “وما انسحابكم من حوار ايا كان الا خواء حجة وطرح ومنطق.. وما تهديدكم إلا ضعف وانهزام.. أنا امراة بالف رجل لا أخاف ولا أهزم، ولا أنسحب!”.