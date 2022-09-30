شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة تايلور سويفت تعلن عن أغنيتها الجديدة من ألبوم Rain midnight والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت تايلور سويفت جمهورها عبر منصة تيك توك اسم أول أغانيها في ألبوم Midnight الجديد ، لتتابع سلسلة الفيديوهات عبر حسابها الشخصي وتكشف اسما جديدا من أسماء أغانيها في الألبوم .

تفاجيء تايلور سويفت الجمهور في منتصف الليل بإعلان عن أغنية جديدة تحمل اسم midnight rain ضمن قائمة ألبومها الجديد وتعد الأغنية الـ 4 ضمن أغاني الألبوم القادم وكشفت ذلك علي الحساب الشخصي عبر منصة Tik Tok .

أضافت سويفت الـ 13 أغنية والتى تحمل كل منها نمط مختلف عن الأخري ، ويوجد نسخة متاحة عبر متجرها الرسمي علي الانترنت ونسخة أيضاً حصرية في متجر تارجيت .

أستخدمت تايلور سويفت شكل تسويقي مختلف للترويج عن ألبومها الجديد من خلال منصات الانترنت المختلفة ، وذلك ليس من الجديد ، سبق لها و أستخدمت ما يشابه هذا النمط في العام الماضي ولكن هذا العام أضافت الي خطتها الترويجية متابعة تعليقات الجمهور، من المقرر طرح البوم ميد نايت بالأسواق في 21 أكتوبر المقبل ، حتي الآن vigilante shit ، rain midnight، mastermind ، Question من ضمن قائمة الألبوم .