6 أكتوبر.. بدء عرض مسلسل "مجنونة بيك" على شاهد VIP

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد منصة شاهد VIP لعرض مسلسلها الجديد "مجنونة بيك" 6 أكتوبر المُقبل، بطولة مريم الخشت ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وأطلقت شركة Sproductions على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الرسمي لمسلسل مجنونة بيك، دراما غنائية استعراضية، وهو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير Crazy Ex – Girlfriend.

وكشف الإعلان الرسمي عن شخصيات المسلسل الرئيسية والعلاقات العاطفية التي تجمعهم ببعض، فنكتشف أن راندا تحب علي، وعلي يحب هادية، وعمر معجب براندا، ليعرض أفكارا مثل الحب من طرف واحد، وحب التملك، وحب أكثر من شخص في نفس الوقت، كما يخلق المسلسل عالم غنائي مبدع من الألوان والرقصات الاستعراضية لأول مرة في الوطن العربي.

مجنونة بيك من بطولة مريم الخشت، أمير المصري وآدم الشرقاوي، إنجي كيوان، انتصار، مراد مكرم، المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وإخراج جو بو عيد وإنتاج Sproductions سالي والي.