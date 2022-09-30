شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة قوية ومشاهد حماسية في الإعلان الأخير لفيلم الهالووين Halloween Ends والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر الإعلان الأخير لفيلم الهالووين الشهير Halloween Ends والذي سيطرح في جميع دور العرض في 14 من أكتوبر المقبل للعام الجاري، وتظهر شخصية لوري سترود في مواجهة قوية مع مايكل مايرز الشخصية المقنعة التى تلاحقها منذ أن نجت فى ليلة عيد الهالووين قبل أربعة عقود.

وخلال الإعلان تقسم لوري على قتل مايكل مايرز "لقد قتل ابنتي و الليلة سأقتله"،و تحدث مواجهة قوية بينهم،وينتهي الإعلان بإزالة لوري لقناع مايرز أثناء فقدانه للوعي ليعود للحياة مرة أخرى جاعلا الإعلان أكثر تشويقا للأحداث القادمة.

تؤدي دور لوري سترود الممثلة جيمي لي كرتيس ويلعب دور القاتل مايكل مايرز الممثل جيمس كورتني، و الفيلم من إخراج ديفيد جوردن جرين، ومن تأليف جون كاربنتر، وجيف فرايدلى، وديبرا هيل، ودانى ماكبرايد.

يعد فيلم Halloween Ends هو الفيلم الثالث عشر لسلسلة أفلام "الهالووين" الشهيرة لشخصية القاتل مايكل مايرز،و صدر الجزء الأخير من الفيلم عام 2021 بعنوان Halloween Kills وحققت ايراداته 131.6 مليون دولار ، وكان الكاتب داني ماكبرايد قد فجر مفاجأة كبيرة لعشاق سلسلة أفلام "الهالووين"، بأن الجزء القادم بعنوانHalloween Ends، لن يكون الأخير فى السلسلة ولن يشمل نهاية مايكل مايرز للأبد، على أن يكون له تكملة فى الجزأين اللذين سيعقبان الفيلم القادم.