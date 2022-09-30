شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد الفنانة شريفة ماهر.. تعرف على أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الجمعة الفنانة شريفة ماهر بعيد ميلادها الـ 90 فهي من مواليد 30 سبتمبر عام 1932، اشتهرت شريفة ماهر بأدوار الفنانة المتسلطة القوية، كما برعت في تقديم الأغاني وأحبت التمثيل منذ وجودها بالمدرسة الفرنسية، وكان السبب الأساسي في ارتباطها به مشاهدتها للفنان الأمريكي كلارك جيبل والتي أعجبت به بشدة لدرجة أنها ذهبت مع والدتها للبحث عنه في كافة استوديوهات القاهرة، ثم المحطة الفنية الثانية في حياتها هي مقابلتها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بالصدفة والذي أخبرها أن لها مستقبل فني باهر.

بدأت شريفة مشوارها الفني من خلال الإذاعة، إذ قامت بتسجيل أغنية للملحن أحمد عبدالقادر، وبعد ذلك بدأت العمل كومبارس في عدد من الأفلام، حتى قابلت عبد الوهاب مرة أخرى ولكن تلك المرة كانت مختلفة، إذ أنه آمن أكثر بموهبتها حتى وقعته معه على عقد مدته 3 سنوات، وقامت بتغيير اسمها من هدى إلى شريفه، لتبدأ الدخول رويدا إلى عالم الشهرة والتمثيل.

شاركت في أكثر من 40 فيلما سينمائيا وهي: "الأفلام: رجل له ماضى 2000، وضيفة شرف فى أبناء الشيطان 2000، والمصير 1997، وعذراء وثلاثة رجال 1986، وكلمة السر 1986، وبئر الأوهام 1986، والفرن 1984، وجفت الدموع 1975، وكرامة زوجتى 1967، وقصر الشوق 1966، وفارس الصحراء 1966، والعقلاء الثلاثة 1965، والمدير الفنى 1965، والحياة حلوة 1965، وفاتنة الجماهير 1964، ورابعة العدوية 1963".

"وشاطئ الحب 1962، ولن أعترف 1961، وأعز الحبايب 1961، والفانوس السحرى 1960، وصخرة الحب 1959، والمتهم 1957، وإزاى أنساك 1956، وإسماعيل يس فى البوليس 1956، ومن رضى بقليله 1955،وفالح ومحتاس 1954، وتحيا الرجالة 1954، وارحم دموعى 1954، وكدت أهدم بيتى 1954، وظلمونى الحبايب 1953، ومجلس الإدارة 1953، والمقدر والمكتوب 1953، وغلطة أب 1952، وادينى عقلك 1952، وبلد المحبوب 1951، وأسرار الناس 1951، وأنا بنت مين 1950".