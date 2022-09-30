شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: أنا مدين بالفضل للنجم مصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطربان رامى جمال ونداء شرارة، ضيفين فى برنامج "سهرانين" تقديم النجم أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، حيث بدأ رامى الحلقة بغناء أغنية "سقف" وسط تفاعل الجمهور الحاضر خلال الحلقة.

وخلال الحلقة قال رامى جمال مثنيا على صوت نداء شرارة: "فيه فلتات فى الوسط الفنى، أنا بعتبر نداء شرارة منهم.. فى تسجيل الأغنيات لا أحب أن أضيف على صوتها أي محسنات صوتية، لأن صوتها لا يحتاج إلى ذلك.. بل ستؤثر على حلاوة صوتها".

وعن بداية علاقته بالغناء كشف رامى جمال: "كنت بغنى وأنا فى الحضانة، وأول حاجة غنيتها أمام الجمهور (رافضك يا زمانى)، وفى بداياتى كان عندى مشكلة فى حرف السين".

وأعلن رامى جمال أنه مدين بالفضل للنجم مصطفى قمر، قائلا: "إننى عرضت عليه أغنية فى بداياتى ولم يكن لى اسم فى الوسط الغنائى، وأعطانى أجرى كما لو كنت نجما، وقال مقولة لن أنساها، حيث قال أنا بشترى أغنية مش بشترى اسم أشتغل معاه".