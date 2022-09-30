شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: اتهمت بركوب التريند بسبب "المطرب النقاش".. وهذه حقيقة الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطربان رامى جمال ونداء شرارة، ضيفين فى برنامج "سهرانين" تقديم النجم أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، حيث بدأ رامى الحلقة بغناء أغنية "سقف" وسط تفاعل الجمهور الحاضر خلال الحلقة.

وكشف رامى جمال خلال الحلقة، كواليس تبنيه المطرب أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش" واتهامه بركوب التريند، وقال: "أنا حبيت صوت أحمد جدا، الناس اتهمتنى إنى عايز أركب التريند، رغم إنى شيرت الفيديو بتاعه قبل ما حد يشوفه، قلت لمراتى الصوت ده حرام لو معملتش ليه حاجة".

وأضاف: "أنا بسدد فى أحمد دين عليا.. فيه ناس دعمتنى فى بداياتى، أنا هشتغل معاه أغنيتين، وأحمد فيه شركات كتير عارضة عليه الإنتاج لكنه يثق بى".

وعن خوفه من فشل التجربة قال: "فى البداية سألت أحمد لو مانجحناش، هتعرف تشتغل شغلانتك تانى؟ وكان رده هرجع أشتغل عادي جدا".

وتابع: "أنا مش شركة إنتاج، بس بعتبر أحمد زى أخويا الصغير، وممكن أتحمل مصاريفه لغاية ما ينجح.. عشمى فى ربنا إنه يكسر الدنيا".