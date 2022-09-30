شكرا لقرائتكم خبر عن محبتش غناكى.. نداء شرارة تحكى عن موقف أبكاها بسبب شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطربان رامى جمال ونداء شرارة ضيفين فى برنامج "سهرانين" تقديم النجم أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، حيث بدأ رامى الحلقة بغناء أغنية "سقف" وسط تفاعل الجمهور الحاضر خلال الحلقة.

وفى بداية الحلقة عبرت المطربة الأردنية نداء شرارة عن سعادتها لاستضافتها فى البرنامج، وأرسلت تحية من الأردن إلى مصر وشعبها، قائلة: "من الأردن ألف قبلة على جبين مصر".

وعن استضافتها برفقة رامى جمال، قالت: "أنا بحب رامى جمال، وكنت سعيدة لما عرفت إن هو فى الحلقة معى".

وكشفت نداء شرارة عن موقف جمعها بالنجمة شيرين عبد الوهاب فى كواليس برنامج اكتشاف المواهب الغنائية، وقالت: "غنيت (كان ياما كان) من ورا قلبى، وشيرين كلمتنى قالت لى: ماحبتش غناكى، كانت عايزة تطلع أحسن ما عندي، قعدت أعيط، وغنيتها بعد كدة حلو قوى".

وحول بداية علاقتها بالغناء كشفت نداء شرارة: "كنت بستحى وأنا بغنى وأنا طفلة، جدى كان يحفظ لى أغنيات أم كلثوم وتعلمت الغناء من أغانى التراث". وصرحت أنها كانت تعمل مدرّسة قبل احترافها الغناء، وكان من الغريب أن تتجه للفن.