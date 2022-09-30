طرح برومو "حظك اليوم" بطولة كريم قاسم وهدى المفتي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "حظك اليوم" البرومو التشويقي الأول للعمل المقرر أن ينافس قريبا في دور العرض السينمائي على الإيرادات.

ويظهر في الإعلان التشويقي: كريم قاسم، هدى المفتي، وطه دسوقي ومحمد مولى أبطال الفيلم وهم يبتسمون فيما ينظرون لبعضهم البعض ويسيرون ببطء. الفيلم يضم أيضاً بسنت شوقي ومروان يونس بجانب عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد البيلي وإنتاج إيهاب السرجاني.

"حظك اليوم" يشاهده الجمهور في دور العرض السينمائي بداية من 14 أكتوبر المُقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.