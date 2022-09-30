"صعبان عليا أقسم بالله".. هند سعيد صالح عن فكري صادق بعد الهجوم عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت هند سعيد صالح عن شعورها لحظة سماعها تسجيل المكالمة الهاتفية للفنان فكري صادق، التي وصفت بالمسيئة لوالدها الفنان الراحل، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة فضائية "إم بي سي مصر".

وقالت: "الجزء التاني ده أنا عرفته بالصدفة برضه، لقيت إخواتي، ولاد بابا قبل ما أنا أتولد، أيمن بهجت قمر ومعتز ولي الدين أخو الله يرحمه علاء ولي الدين، لقيتهم الاتنين بيكلموني، شفتي اللي حصل؟، بعتولي التسجيل، أنا لما بستقبل حاجة صعبة، أي كان، في فترة عدم استيعاب وصدمة وضربات قلب، وبعدين بتقلب بضحك، وقلبت معايا بضحك، والآخرين اللي كانوا بيوتروني".

وأضافت: "أكتر حاجة ضايقتني في التسجيل ده، هو قال، سعيد صالح معندوش قدر ضئيل من الإنسانية، برغم كل اللي ده بقول الأستاذ فكري صادق، صعبان عليا جدا أقسم بالله، وابنه صعبان عليا أكتر".

واستكملت: "هو فرق بين اللي اتقال في البرنامج وبين اللي اتقال في المكالمة، مراد ابنه كان زميلي في المعهد، مراد أنا شايلة همه، لإن مراد أولا هو أبوه، فلو كان أبوه بيعمل إيه؟، فأبوه بيحبه، ولازم يدافع عنه، فمينفعش، فأنا بقوله، مراد انت معملتش حاجة غلط، إنت بتحاول تصلح، أنا بقول لمراد من مكاني، أنت معملتش حاجة، الموضوع بالنسبالي مش فكرة سعيد صالح الأب، أنا أصلا لما عرفت الموضوع، كان كوكب الأرض دخل رد، فأنا هرد أقول إيه؟".

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية قررت تحويل الفنان فكري صادق للتحقيق العاجل بعد تصريحاته عن الفنان سعيد صالح التي أدلى بها أثناء استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا صحفيا، جاء فيه: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة للوقوف على حقيقة التصريحات الصحفية التي نسبت إليه وتنال من زملاء فنانين في ذمة الله".