مسلسل "الاختيار" يفوز بجائزة أفضل عمل درامي بالوطن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حصل مسلسل "الاختيار" على جائزة أفضل عمل درامي، عن فئة " فئة أفضل محتوى درامي في الوطن العربي" من "الشارقة للاتصال الحكومي"، في دورته التاسعة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وشارك المخرج بيتر ميمي مقطع فيديو تكريم مسلسل "الاختيار" عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلق: "أنا فخور جدًا بكوني جزءًا من هذا، شكرًا لجميع شركائي، أعتقد أننا صنعنا شيئًا للتاريخ في مصر والعالم كله، ثلاثية الاختيار".

يذكر أن مهرجان القاهرة للدراما كرم أبطال عمل مسلسل "الاختيار" في دورته الأولى برئاسة الفنان يحيى الفخراني.