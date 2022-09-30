ياسمين صبري بالأسود تضع "مكياج" وإلهام شاهين في روما.. لقطات نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

يحرص نجوم ونجمات الفن على مشاركة جمهورهم ومتابعي حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها انستجرام، أوقاتهم المميزة الفنية والشخصية، ونستعرض أبرز اللقطات التي نشروها على مدار يوم الخميس 29 سبتمبر..

محمد محمود عبدالعزيز

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة تجمعه بالنجم الراحل سعيد صالح، ظهر فيها الأول طفلا والأخير يحمله.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة تجمعها بالمذيعة رضوى الشربيني، وهنأتها بعيد ميلادها: كل سنة وانتي أختي وحبيبتي وروح قلبي.

غادة نافع

نشرت الفنانة غادة نافع صورة لها معلقة: صباح الخير والسعادة.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها من روما، حيث تتواجد هناك لحضور فعاليات مهرجان الأمل السينمائي.

دنيا ماهر

نشرت الفنانة دنيا ماهر صورة لها من أحدث أعمالها "طير بينا يا قلبي"، معلقة "فيروز وهي بتفكر في السبلايز واللانش بوكس".

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورتها من العرض الخاص لفيلم الهيبة بطولة الفنان تيم حسن.

ريهام أيمن

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها صورة جديدة من منزلها.

نهلة سلامة

نشرت الفنانة نهلة سلامة صورة لها، معلقة "يومكم جميل زي قلوبكم".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورا لها من أحدث جلسة تصوير، ظهرت في واحدة منها وهي تضع مكياج.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة لها، دون تعليق.