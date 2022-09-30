بدرية طلبة تبكي في ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي وتهدي تكريمها للفنان سعيد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كرم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الـ ١٢ عدد من الفنانين ومنهم الفنانة بدرية طلبة، الفنان ياسر مجاهد، المخرج صبحي يوسف، الكاتب ماهر شريف، وذلك خلال حفل ختام المهرجان الذي أقيم مساء اليوم على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي .

وبكت الفنانة بدرية طلبة بشدة أثناء تكريمها وقالت إنها افتقدت بشدة الفنان سمير غانم الذي تحمل هذه الدورة من المهرجان اسمه وأهدت التكريم للفنان سعيد صالح، وقالت إن ذلك أقل رد على من قلل من فن سعيد صالح.

وأقيم المهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ال ١٢ برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر والمهرجان بقيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومديرا المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن.

قدمت عروض الدورة ١٢ من المهرجان على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجيزويت الثقافي - قصر ثقافة الانفوشي).